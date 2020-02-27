مصرع قناصة من ميليشيات الحوثي في الحديدة

المناطق - الرياض

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، الخميس، مصرع أربعة قناصة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، خلال أقل من 24 ساعة على تمركزهم في مواقعهم بين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيات الحوثي استحدثت مواقع جديدة، ونصبت عددا من قناصتها لاستهداف القوات المشتركة، لكن وحدة رصد خاصة تمكنت من أربعة منهم، وأردتهم قتلى.

وأظهرت مشاهد، وثّقتها القوات المشتركة، لحظة مصرع القناصة الحوثيين، وتحركات بقايا جيوب الميليشيات المتسللة من بين المزارع.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية يمنية، الخميس، إن القوات الجنوبية المشتركة قتلت وجرحت عددًا من مسلّحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أثناء شنّهم هجومًا شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

ووفق المصادر، أحبطت القوات المشتركة الهجوم، وقتلت وجرحت معظم من شاركوا فيه، وكان من بينهم قيادات ميدانية حوثية حاولت بدورها شن هجوم وقصف مدفعي آخر، لانتشال جثثها دون جدوى.

وفي محور الضالع أيضا، أتلفت شعبة الهندسة لنزع الألغام، بالتعاون مع البرنامج الوطني وبرنامج مسام لنزع الألغام، ما يقرب من ألف لغم ومتفجرات أخرى، تم انتزاعها من مُريس وقعطبة وحجْر بعد دحر ميليشيات الحوثي منها.