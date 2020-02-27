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فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات

فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات
http://almnatiq.net/?p=837134
المناطق - وكالات

قالت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا، في مقابلة، الخميس، إن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى خسائر، بقيمة 22 مليار دولار، لقطاع السياحة العالمي، مع تراجع نفقات السياح الصينيين.

وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة ألموندو الإسبانية: “أجرينا حسبة أولية قدرت أن هذه الأزمة ستكلف القطاع على الأقل 22 مليار” دولار.

وتابعت أن “الحسبة بنيت على خبرة أزمات سابقة، مثل سارس أو إنفلونزا الخنازير، ومرجعها الخسائر الناجمة عن إلغاء الصينيين سفرهم في هذه الآونة”.

ويوافق مبلغ 22 مليار دولار السيناريو الأشد تفاؤلا في دراسة نشرها، في 11 فبراير، معهد أوكسفورد للاقتصاد، وبنيت على فرضية تراجع بنسبة 7 في المئة في سفرات الصينيين للخارج.

لكن الفاقد يمكن أن يصل إلى 49 مليار دولار إذا امتدت الأزمة الحالية مثلما حدث مع أزمة سارس في 2003 و73 مليار دولار إذا طالت أكثر.

وأكثر اقتصادات ستتضرر هي الأكثر ارتهانا للسياح الصينيين مثل هونغ كونغ والمغرب وتايلاند وكمبوديا والفلبين، بحسب معهد أوكسفورد.

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