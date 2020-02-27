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النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري

النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري
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المناطق - واس

تعادل فريق النصر مع نظيره الأهلي بهدفين لكل منهما، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ثنائية الأهلي جاءت عن طريق لاعب النصر بيتروس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31، فيما أضاف عمر السومة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 42 ، فيما سجل هدفي النصر جوليانو في الدقيقتين 57 و64.
وبهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة في وصافة الدوري السعودي ، مقابل 34 نقطة للأهلي في المركز الثالث.

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