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الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=837143
المناطق - واس

أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومنع انتشاره .
وأكد المكتب أن الإجراءات ستمُكّن حكومة المملكة من تطبيق إجراءات مستدامة للوقاية من المرض ومكافحته وحماية الحشود في أثناء هذا الموسم المهم.

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