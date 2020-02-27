احدث الأخبار

الصين ترسل “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان لإنجاز مهمة خاصة
أبرز المواد
 الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري
أبرز المواد
 فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات
أبرز المواد
 مصرع قناصة من ميليشيات الحوثي في الحديدة
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي.
منطقة الرياض
 ولي العهد يتلقى برقيتي عزاء من رئيس الوزراء البحريني وولي العهد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة العمل الدولية للحدائق والطرق النموذجية
منطقة عسير
 نجاح عملية زراعة القرنية لشاب عشريني يعاني من ضعف في العين اليمنى بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 الأردن: قرار المملكة تعليق العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع
أبرز المواد
 أمين الشرقية يستعرض تطبيق ( رصد ) لتحديد مظاهر التشوه ومعالجتها وتحسين المشهد الحضري
المنطقة الشرقية
الصين ترسل “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان لإنجاز مهمة خاصة

الصين ترسل “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان لإنجاز مهمة خاصة

أبرز المواد
الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

أبرز المواد
النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري

النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري

أبرز المواد
فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات

فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات

أبرز المواد

الصين ترسل “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان لإنجاز مهمة خاصة

الصين ترسل “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان لإنجاز مهمة خاصة
http://almnatiq.net/?p=837146
المناطق - وكالات

تستعد الصين لإرسال “جيش” مكون من 100 ألف بطة إلى باكستان المجاورة لمحاربة مجموعة من آفات أكلة المحاصيل التي تهدد الأمن الغذائي الإقليمي

وحسب السلطات الصينية فإنه من المتوقع أن يتم إرسال “الجيش” في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام لمكافحة تفشي الجراد الصحراوي، وفقا لما قاله لو ليزهي، الباحث الكبير في أكاديمية تشجيانغ للعلوم الزراعية

وقال لو المسؤول عن المشروع إن البط من “الأسلحة البيولوجية” ويمكن أن يكون أكثر فعالية من المبيدات الحشرية

وكشف لو عن نتائج تجارب لاختبار قدرات البحث والافتراس للبط مؤكدا: “بطة واحدة يمكنها أكل أكثر من 200 من الجراد يوميا”

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد

وتعد الاستعانة بالبط أقل تكلفة ماديا وضررا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

الصحة العالمية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد
النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري

النصر يتعادل مع الأهلي في الجولة 20 من الدوري
فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات

فيروس كورونا يكبد السياحة العالمية خسائر بالمليارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*