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شرب الحليب والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة

شرب الحليب والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة
http://almnatiq.net/?p=837149
المناطق - وكالات

خلافا للاعتقاد السائد بفوائد الحليب الكثيرة، كشفت دراسة حديثة عن علاقة تربطه بمرض خطير يصيب النساء.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة “لوما ليندا” في كاليفورنيا إلى أن شرب المرأة لكوبين من الحليب يوميا يرفع من مخاطر إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 80 في المئة.

ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “الأوبئة العالمية” وشملت 53 ألف امرأة بأميركا الشمالية وامتدت لثمانية أعوام، أن مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ترتفع بشكل تدريجي وفقاً للكمية المستهلكة من الحليب يوميا.

وبحسب الباحثين فإن تناول ثلث كوب من الحليب يوميا يرفع احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30 في المئة، بينما تصل هذه النسبة إلى ما يقارب الـ50 في المئة عند شرب كوب حليب يوميا.

ورغم أن الدراسة لم تفسر الصلة بين تناول الحليب وتنامي خطر الإصابة بالمرض الخبيث، إلا أن باحثين يعتقدون أن هرمونا موجودا في حليب البقر قد يكون السبب، حيث لاحظوا أن تناول الألبان والبروتينات الحيوانية الأخرى قد ارتبط سابقا بارتفاع مستويات هرمون عامل النمو (IGF-1)، والذي يعتقد أنه مسبب لبعض أنواع السرطان.

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