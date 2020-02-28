احدث الأخبار

السفير المعلمي يستقبل مندوب جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية
أبرز المواد
 الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس
أبرز المواد
 السياحة تعلق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 أمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي تعلن أسماء الفائزين في دورتها السابعة لعام 2019
أبرز المواد
 السفير المعلمي يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك
أبرز المواد
 المملكة تحصل على جائزة عالمية لجهودها الحثيثة في تطوير البنية الرقمية والتشريعية
أبرز المواد
 مروحيات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة
أبرز المواد
 “صفعة مزدوجة” للجيش التركي بسوريا وليبيا.. والقتلى بالعشرات
أبرز المواد
 متحدث الصحة: المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 شرب الحليب والسرطان.. دراسة تكشف العلاقة
أبرز المواد
 الصين ترسل “جيش” من 100 ألف بطة إلى باكستان لإنجاز مهمة خاصة
أبرز المواد
السفير المعلمي يستقبل مندوب جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوب جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة

أبرز المواد
بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية

بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية

أبرز المواد
الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس

الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس

أبرز المواد
السياحة تعلق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد

السياحة تعلق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتا لسياح بعض الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد

أبرز المواد

مروحيات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة

http://almnatiq.net/?p=837158
المناطق - وكالات

أكدت وكالة “سانا” السورية، أن مروحيات الجيش الإسرائيلي قصفت بالصواريخ نقاطا للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة، ما تسبب بإصابة 3 جنود بجروح طفيفة.

ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل عن الغارة الإسرائيلية، حيث في وقت سابق عن مقتل مدني، باستهداف سيارته من قبل طائرة إسرائيلية مسيرة قرب بلدة حضر بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، تبين في ما بعد أنه عماد الطويل “مسؤول العمليات الخارجية” في “حزب الله” اللبناني.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع محاولة مسلحين مدعومين من تركيا وفصائل أخرى استعادة ما خسروه من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا.

روابط ذات صلة

السفير المعلمي يستقبل مندوب جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يستقبل مندوب جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة
بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية

بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية
الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس

الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*