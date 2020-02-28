السفير المعلمي يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

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قدم معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، تعازي وفد المملكة للمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد فتحي إدريس، في وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وذلك في مقر الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية في نيويورك.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

