أمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميّز في العمل الاجتماعي تعلن أسماء الفائزين في دورتها السابعة لعام 2019

المناطق - واس

أعلنت أمانة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة تحت عنوان “نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي” لعام 2019م أفرادا وجهات لفروعها الأربعة، وسيُكرمون في حفل خاص في الثامن من شهر مارس المقبل بالرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقده صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله الكبير عضو مجلس الأمناء لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة ، مساء اليوم بحضور الأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث ، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد عضو مجلس الأمناء وذلك في فندق هيلتون الرياض.

وقال سمو نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة : تُدرك الجائزة أهمية وحجم ومكانة العمل الاجتماعي وتشعُّبه، وتُدرك أيضاً أن هناك من يستحق التكريم من أبناء هذا الوطن وبناته وممّن خدموا العمل الاجتماعي وأثروا بعطاءاتهم الإنسانية مجتمعاتهم وأوطانهم وتركوا بصمةً إيجابية هي محل فخر واعتزاز.

من جهته، أعلن الأمين العام للجائزة أن الأمانة العامة بلجنة الاجتياز منحت الجائزة في فرع التميز في الإنجاز الوطني لهذا العام مناصفةً بين وزارة الصحة عن برنامج “المشاركة المجتمعية في تقليص مدد الانتظار في المستشفيات” وجامعة طيبة عن برنامج “سفراء الوسطية”؛ نظير الإبداع في مضمون المبادرة والإسهام في تقديم الحلول لمشكلة مجتمعية غاية في الأهمية وخدمة شريحة كبيرة من المجتمع، وتوفر الدعم الكافي من خلال الشراكات المجتمعية والتميز في تطبيق معايير الجائزة.

وأوضح المغلوث أن الجائزة منحت للفائز الثاني عن فرع التميز في الوقف الإسلامي لهذا العام منفردة لأوقاف نورة الملاحي عن وقف “أوقاف نورة الملاحي”؛ نظير الإبداع في مضمون الوقف ودعم وتمكين المنظمات غير الربحية في مجال التقنية وامتيازه بدعمه وتأثيره على أعمال الجمعيات الخيرية من خلال نوعية المشروعات التقنية التي يدعمها وخدمة شريحة كبيرة من المجتمع وتوفير الدعم الكافي من خلال الشراكات المجتمعية والتميز في تطبيق معايير الجائزة.

وأشار إلى أن الفائز الثالث في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي لهذا العام مناصفة بين جمعية البر بأبها عن مبادرة “برنامج تعاون” وجمعية خيرات لحفظ النعمة عن مبادرة “حفظ النعمة”؛ نظير تميز العمل بالجودة والإتقان وتوفر معيار الاستدامة بشكل كبير في هذه المبادرات وإسهامها بشكل كبير في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتميز في تطبيق معايير الجائزة.

وذكر أن فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي مُنحت الجائزة الفائز الرابع لهذا العام منفردة لمعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم؛ نظير الباع الطويل والخبرة المتميزة في مجال العمل الاجتماعي والخيري والدور الفعال في تمكين العمل التطوعي والخيري في المجتمع في عدد من المجالات، وخاصة في المجال الصحي والإغاثي والإسهام في إنشاء العديد من الجمعيات الخيرية في عدد من المجالات ونشاطه المميز في الكثير من الجمعيات واللجان الأهلية، ونشره أكثر من 32 بحثا علميا في المجال الصحي والخيري، وإسهامه في إنشاء العديد من المجلات العلمية التوعوية.

وبين المغلوث أن جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لم تُعد تقتصر على منح الجوائز، بل أصبحت تهتم بالمبادرات النوعية ذات الأثر المستدام على المجتمع، كما أصبحت تهتم بالمؤتمرات والندوات واللقاءات والمشاركات الاجتماعية والحرص على التعاون مع العديد من الجهات داخلياً وخارجياً وتوقيع إتفاقيات معها تخدم في المحصلة النهائية خدمة العمل الاجتماعي وترسيخ مبادئه وتطوير أدواته.، مثمناً دور الجائزة الرائد في خدمة المجتمع والإنسانية راجيا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ، موجها شكره لمجلس أمناء الجائزة ولجنتها التنفيذية على كل الدعم الذي تلقاه الجائزة مع التنويه بالدور الكبير للجان التحكيم المختلفة وكل منسوبي الجائزة، مشيداً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين توجهات الجائزة الخيرية في خدمة الوطن والمواطن.