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الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس

الأزهر : الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بتعليق منح تأشيرات العمرة واجبة شرعا لحفظ النفس
http://almnatiq.net/?p=837176
المناطق - واس

نوه الأزهر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فايروس كورونا بين المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة.
وقال الأزهر، في بيان له اليوم:” إن هذه الإجراءات جائزة ومشروعة ومأجورة، بل هي واجبة شرعًا لحفظ النفس، و هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الذي تدور حوله الأحكام الجزئية والفرعية حمايةً للناس وللمجتمعات”، مشددًا على أن الإسلام حث على دفع الضرر وأمر باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
ودعا البيان الجميع إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل دول العالم، مهيبا بالمسؤولين اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء ، وانها مسؤولية وضرورة دينية لا يجوز التهاون فيها.
وأعرب الأزهر عن قلقه من سرعة انتشار فيروس كورونا وتسببه في وفاة الكثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء ، داعيا المولى عز وجل أن يشفي المصابين جميعا، ويحفظ بلاد المسلمين والعالم كله من كل مكروه وسوء.

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