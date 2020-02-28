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بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية

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بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية

بعد مقتل عشرات الجنود.. تركيا “ترد” بقصف أهداف سورية
http://almnatiq.net/?p=837179
المناطق - وكالات

أعلنت الرئاسة التركية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الجيش التركي رد بضربات على أهداف لنظيره السوري في إدلب شمال غربي البلاد، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك.

وقالت الرئاسة التركية إن أنقرة سترد بالمثل على مقتل جنود أتراك، مؤكدة أن الأنشطة التركية ستستمر على الأراضي السورية، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية.

وتابع بيان الرئاسة: “قواتنا المسلحة الجوية والبرية تواصل قصف كافة الأهداف المحددة” للقوات السورية.

ويأتي الرد التركي، بعدما صرح حاكم إقليم هطاي التركي أن غارة جوية لقوات الحكومة السورية، قتلت 22 جنديا تركيا في إدلب، الخميس، فضلا عن إصابة عدد آخر.

وكان الحاكم قال في وقت سابق، إن الغارة أودت بحياة 9 جنود أتراك.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن 34 جنديا تركيا على الأقل قتلوا في ضربات جوية بمحافظة إدلب.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود وعتادا عسكريا ثقيلا إلى إدلب لدعم مسلحي المعارضة السورية، في مسعاهم لصد هجوم لقوات الحكومة السورية وقوات روسية.

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