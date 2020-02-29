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ثاني أقل تحويلات للأجانب في يناير خلال 8 أعوام
http://almnatiq.net/?p=837185
المناطق - الرياض

تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 2020م 2.1 في المائة “232.4 مليون ريال” على أساس سنوي، لتبلغ نحو 10.79 مليار ريال مقارنة بنحو 11.02 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر كانون الثاني (يناير) ثاني أقل تحويلات خلال الشهر نفسه في ثمانية أعوام، وتحديدا عام 2012، إذ عادت تحويلات الأجانب خلال الشهر إلى التراجع بعدما ارتفعت خلال شهري كانون الأول (ديسمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) البالغة حينها نحو 11.55 مليار ريال لتسجل التحويلات تراجعا شهريا بنحو 6.6 في المائة بما يعادل نحو 764.7 مليون ريال.

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