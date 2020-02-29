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“فيسبوك” يحظر الاعلانات المضللة بشأن “كورونا”

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“فيسبوك” يحظر الاعلانات المضللة بشأن “كورونا”

“فيسبوك” يحظر الاعلانات المضللة بشأن “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=837186
المناطق - الرياض

حظر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الاعلانات المضللة للمستخدمين، في محاولة لاستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد ” لتحقيق مكاسب مالية”.
وقال الموقع في بيان أمس الأربعاء إنه حظر إعلانات” لمنتجات تشير إلى فيروس كورونا بهدف إثارة الذعر أو من أجل الاعلان عن أن منتجات تضمن الشفاء من الفيروس أو الوقاية منه”.
وأضاف الموقع” على سبيل المثال، سوف يتم منع الاعلانات التي تشير إلى أن أقنعة وجه معينة هى الوحيدة التي مازالت متوفرة أو الزعم بأنها تضمن منع تفشي الفيروس .
وأوضح الموقع أنه مستمر في عمله ” للحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار بشأن الفيروس” بالتزامن مع العمل على توصيل المعلومات” التي تصدرها الهيئات الصحية “المتخصصة”.
ويشار إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي بدأ تفشيه في وسط الصين في ديسمبر 2019 . وأودى الفيروس بحياة نحو 3000 شخص .

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