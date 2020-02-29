دراسة آلية لتوطين المهن استنادا إلى جاذبيتها وأعداد خريجي القطاع

المناطق - الرياض

كشف الدكتور عبدالله أبوثنين؛ نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، أنه تجري الآن دراسة جميع المهن لبحث آلية توطينها، والعمل على معرفة أعداد الخريجين والمهن المتوافرة في القطاع الخاص الجاذبة للسعوديين.

ووفقا لـ”الاقتصادية” أوضح أبوثنين على هامش ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل التي ترأسها المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعقدت في الرياض، أمس، أن “هناك توجها من الوزارة لتوطين المهن، من خلال استهداف مهنة معينة مع وضع نسبة توطين فيها، كما سبق مع الصيدلة وطب الأسنان”.

وأضاف، أنه سيتم قريبا الإعلان عن نسب التوطين في مهن أكثر، مع التركيز على الجهات التي تكون جاذبة للسعوديين وإمكانية التوطين فيها وذات رواتب جيدة، مشيرا إلى أن جميع المهن يمكن تطبيق عليها نسب توطين كالمهن المحاسبية والهندسية، فيها كثير من السعوديين الخريجين وفيها وظائف جيدة.

وقال إنه سيتم نشر دليل التفتيش الذي يوضح لصاحب العمل ما حقوقه ومعرفة كيف تتم آلية التفتيش، وأيضا إجراءات تفتيش المعمول بها، منها الإنذار وكيف يتم لصاحب المنشأة الاعتراض عليها ـــ إن رغب.

وحول آلية العمل في القطاعين الخاص والحكومي والتفرقة بين الجهتين في عدد من الأمور، قال إن الوقت مبكر للحكم على هذا الأمر خاصة بعد دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية، لافتا إلى أنه فور اعتماد التوجهات ستنشر.