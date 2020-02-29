خسائر الجيش التركي في سوريا وليببيا .. القتلى بالعشرات

المناطق - الرياض

قال مصدران أمنيان تركيان لـ”رويترز”، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يترأس اجتماعا أمنيا طارئا” بشأن التطورات في إدلب.

وخلال شهر فبراير، خسر الجيش التركي العشرات من جنوده في صدامات مع قوات النظام السورية شمال غربي سوريا، حيث تحرز الأخيرة تقدما ملحوظا بدعم جوي روسي.

ومن جهة أخرى، قالت وسائل إعلام ليبية إن هجوما للجيش الوطني الليبي استهدف مقرا لقوات تركية في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل جنود أتراك.

وتدعم أنقرة الميليشيات المتطرفة المنضوية تحت لواء حكومة طرابلس، سواء بالجنود والعسكريين الأتراك أو بمرتزقة ترسلهم من سوريا إلى العاصمة الليبية.