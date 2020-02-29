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“خرافات غريبة” عن فيروس كورونا.. عليك أن تحذرها

“خرافات غريبة” عن فيروس كورونا.. عليك أن تحذرها
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المناطق - الرياض

هناك العديد من المفاهيم المغلوطة عن طرق انتقال فيروس كورونا، وطرق الحماية منه والتخلص منه، الأمر الذي تطلب تدخل منظمة الصحة العالمية لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة، وتوضيح طرق انتقال الفيروس والوقاية منه.

وفيما يلي ملخص إفادات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا:

كل الناس صغارا وكبارا معروضون للإصابة بفيروس كورونا.
انتقال الفيروس عبر العملات المعدنية والأوراق النقدية وبطاقات الائتمان أمر ضعيف للغاية.
الاعتقاد بأن فيروس كورونا يمكن ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار غير صحيح، بل لا ينتقل لمسافة أكثر من متر واحد.
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فيروس كورونا لا يموت بالبرد والثلج، كما يعتقد البعض.
مجففات الأيدي المتوفرة في المراحيض ليست فعالة في القضاء على الفيروس المستجد.
لا يمكن لمصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية القضاء على فيروس كورونا.
لا يساعد رشح الجسم بالكحول في القضاء على الفيروس.
لا يعرض تسلم الطرود القادمة من الصين للإصابة بفيروس كرونا كما يعتقد البعض.
لا يوجد ما يؤكد أن الحيوانات الأليفة بالمنازل يمكنها نقل الفيروس للإنسان.
لا توفر اللقاحات المضادة لالتهاب الرئوي الحماية من الإصابة بكورونا.
لا دليل حتى الآن على أن غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الوقاية من كورونا.
لا دليل على أن تناول الثوم يحمي من الإصابة بالفيروس.
لا يمنع وضع زيت السمسم على الجسم دخول فيروس كورونا إلى جسم الإنسان.
المضادات الحيوية لا تقي من الإصابة بالفيروس.

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