“ضحية التنمر” يتبرع بأموال دعمه إلى جمعيات خيرية

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سيتبرّع فتى أسترالي مصاب بمرض القزامة، كان عرضة للتنمّر في مدرسته، بمئات الآلاف من الدولارات لجمعيّات خيرية بدلا من إنفاقها على رحلة إلى ديزني لاند.

وظهر كويدن بايلز (9 أعوام) في فيديو يبكي ويقول إنه يريد الموت، وذلك بعد تعرّضه للتنمّر في المدرسة.

وانتشر الفيديو حول العالم، وشوهد ملايين المرّات، مما دفع الكوميدي الأميركي براد وليامز إلى إطلاق حملة لجمع التبرّعات على صفحته وصلت إلى حوالى 475 ألف دولار.

ومع أن الأموال كان يفترض تحويلها إلى بايلز ووالدته ليزور متنزه “ديزني لاند”، إلّا أن خالته أخبرت تلفزيون “إن آي تي في” الأسترالي، بأنه سيتم التبرّع بالأموال لمؤسّسات خيرية.

ونقل عن الخالة قولها: “لن يفوّت أي طفل فرصة الذهاب إلى ديزني لاند، لا سيّما إذا عاش حياة شبيهة بحياة كويدن، وذلك هرباً نحو مكان مليء بالفرح لا يذكّره بتحديات حياته اليومية”.

وتابعت: “لكن شقيقتي قالت: دعونا نعود إلى المشكلة الحقيقية. هذا الفتى الصغير تعرّض للتنمّر. وهناك العديد من الأشخاص في مجتمعنا ينتحرون بسبب التنمّر”.

وأضافت: “نريد أن تذهب هذه الأموال إلى المنظّمات التي تحتاج إليها فعلاً. فهي تدرك على ماذا يجب إنفاق هذه الأموال. وبقدر ما نرغب بالذهاب إلى ديزني لاند، نعلم أيضاً أن مجتمعنا سيستفيد من هذه الأموال أكثر”.

وكان الممثل الأسترالي هيو جاكمان، ولاعب كرة السلة الأميركي المحترف أنس كانتر، من بين مئات الآلاف الذين دعموا بايلز.