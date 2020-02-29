لائحة نظام الشركات المهنية .. اشتراط حصة 25 % للسعوديين في «الأجنبية»

المناطق - الرياض

اشترطت لائحة نظام الشركات المهنية لتأسيس شركة بين مرخص له أو أكثر وشركة غير سعودية، ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن 25 في المائة من حصص أو أسهم الشركة المهنية، وأن تقدم الشركة غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ما يبين أنها ذات سمعة متميزة في مجال المهنة.

ذلك علاوة على أن تكون الشركة غير السعودية حاصلة على ترخيص لممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المرخصة للمهنة أو المهن الحرة في موطنها.

وأوضحت اللائحة أنه إذا تولى إدارة الشركة المهنية شخص واحد يجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص “مجلس مديرين أو مجلس إدارة” يجب أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة التي تمارسها الشركة المهنية.

ولا يجوز للمرخص له عضو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة تفويض عضو غير مرخص لحضور اجتماعات المجلس والتصويت نيابة عنه.

وطرحت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية على المهتمين والعموم، ودعت إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله عبر البريد الإلكتروني للوزارة قبل 19 مارس 2020.

وأوضحت “التجارة” أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم وتطوير الشركات المهنية، وتحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات مهنية، ووضع الأطر لترتيب حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية وتعزيز مفاهيم العمل المؤسسي بما يحقق لها النمو والاستمرار.