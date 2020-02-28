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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
http://almnatiq.net/?p=837215
المناطق_واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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