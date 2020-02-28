عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية يتجاوز الألفين.. والوفيات 13 حتى الآن

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، الجمعة، في كوريا الجنوبية إلى 2022 شخصاً، بعد تسجيل 256 حالة إضافيّة في هذا البلد الذي يُعتبر الأكثر تضرّرًا من الفيروس بعد الصين، بحسب ما أعلنت السلطات الصحّية

ومعظم حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو، التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغ سانغ الشماليّة المجاورة لها. ويبلغ عدد الوفيات في كوريا الجنوبيّة جراء الفيروس 13 حتّى الآن

وأرجأت واشنطن وسيول الخميس المناورات العسكرية المشتركة بسبب الفيروس المتفشي في كوريا الجنوبية. وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة في بيان، أنّ قرار الإرجاء اتّخذ بعدما أعلنت سيول درجة التأهب “القصوى” لمواجهة خطر الوباء، مشيرة إلى أنّ المناورات أرجئت “حتى إشعار آخر”

غضب شعبي

ووقّع أكثر من مليون شخص عريضة على موقع مقر الرئاسة الكورية الجنوبية للمطالبة بإقالة الرئيس مون جاي-إن بسبب طريقة معالجة الأزمة

وأوصت السلطات الأشخاص المصابين بالحمى أو الذين ظهرت عليهم مشاكل في الجهاز التنفسي بملازمة منازلهم

والأربعاء تأكدت إصابة عسكري أميركي في ثكنة كارول على بعد 30 كلم شمال دايغو، بكوفيد-19

والنتيجة الأخرى للفيروس تمثلت في خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي، الخميس، توقعات النمو لعام 2020. وبات يراهن على نمو بـ2.1% أي يتراجع 0.2 نقطة بسبب خفض الاستهلاك وتباطؤ الصادرات جراء الفيروس

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، أن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس انخفاضاً من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824. وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم أمس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة