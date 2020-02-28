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 13 إدارة تعليمية تبحث دعم التعليم الأهلي بعسير

 13 إدارة تعليمية تبحث دعم التعليم الأهلي بعسير
http://almnatiq.net/?p=837217
المناطق_عسير

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة ، اللقاء الأول للجنة الاستشارية لدعم قطاع التعليم الأهلي بمشاركة مديري التعليم الأهلي بالمنطقة الجنوبية ، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق” بلو إن ” بأبها.

وأكد “عوضة ” خلال اللقاء على أهمية دور التعليم الأهلي وإسهامه الفاعل في رفد العملية التعليمية، وسط خطوات تطويرية يشهدها على كافة المستويات، مشيدا بعقد مثل هذه اللقاءات لتطوير الأداء التعليمي والخروج بتوصيات تثري الميدان التربوي لتحقيق رؤية الوطن .

من جهته أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم المنطقة عبدالله الأسمري ، أن ثلاثة عشرة إدارة تعليمية شملت : عسير ونجران وجازان والباحة وشرورة وبيشة وسراة عبيدة وصبيا ورجال ألمع والنماص والمخواه ومحايل وظهران الجنوب شاركت في اللقاء ، وأقرت بناء خطة عمل تكاملية لتعزيز دور التعليم الأهلي ودعمه وتذليل ما يعترضه من عقبات .

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