للمرة الثانية.. “صحة الرياض” تُغلق مجمعاً طبياً للأسنان في الخرج

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أغلقت صحة الرياض بالتنسيق مع محافظة وشرطة الخرج للمرة الثانية، مجمعاً طبياً للأسنان، وذلك لمزاولته النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام التابع لوزارة الصحة

وأوضحت، أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة هي: قصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة، بالإضافة إلى نقص في توفر التجهيزات الإسعافية، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة

وأشارت صحة الرياض إلى أن العقوبات التي تطبقها تتضمن، سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة وإلغاء الترخيص