كوريا الشمالية.. إجراءات غير مسبوقة لمنع تفشي كورونا

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اتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضي جارتها الجنوبية، والصين

وشرعت حكومة بيونغ يانغ منذ منتصف الشهر الجاري في إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوي والسككي مع دول العالم

وقبل ذلك، قررت الحكومة زيادة فترة الحجر الصحي على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين في البلاد

ودعت صحيفة “رودونغ” الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية أمس الأربعاء الشعب إلى “التقيد المطلق” بالتعليمات الحكومية، محذرة من أن “أي لحظة من الرضا عن النفس يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا رجعة فيها”