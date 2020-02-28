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4 مشروبات تناولها مع الدواء يتسبب في ارتفاع ضغط الدم والغثيان

4 مشروبات تناولها مع الدواء يتسبب في ارتفاع ضغط الدم والغثيان
http://almnatiq.net/?p=837235
المناطق_الرياض

نصح خبير في الجمعية الفيدرالية لصناعة الأدوية بألمانيا، بتجنب تناول 4 مشروبات مع الأدوية، وذلك لما قد تسببه من خفقان وارتفاع في ضغط الدم وغثيان.

ووفقاً لموقع ” العربية .نت” أوضح الخبير توماس بروكنر ، أن المشروبات التي ينصح بتجنب تناولها مع الدواء، هي الحليب والشاي والقهوة وعصير الجريب فروت، مشيراً إلى أن السائل المستخدم في تناول الدواء يلعب دوراً مهماً؛ لأنه يؤثر في فعالية الدواء، وقد يخلّف آثاراً صحية جانبية.

الحليب

رغم أنه مفيد للجسم لكنه لا ينصح بتناوله مع الدواء؛ لاحتوائه على الكالسيوم، فرغم أن الكالسيوم مفيد للجسم، لكن المكونات النشطة للدواء لا تذوب معها بعض المركبات بسهولة، كالذي يحصل عند تناول المضادات الحيوية؛ حيث يصبح الجسم عاجزاً عن امتصاص المادة الفعالة في الدواء التي يطرحها الجسم خارجاً، ما يجعل تأثير الدواء ضعيفاً جداً أو غير مؤثر مطلقاً.

الشاي والقهوة

يحتويان على الكافيين الذي يحفّز الجهاز العصبي، وبالتالي يؤدي لحدوث تفاعلات غير مرغوبة مع الأدوية، ما يسبب القلق والخفقان وارتفاع ضغط الـدم.

الجريب فروت

يحتوي على مركبات فوروكومارين والفلافونويد، وهي مركبات مفيدة للجسم لكن عند تناول الدواء معها، تحجب الإنزيم الذي يحلل المستحضرات الطبية.

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