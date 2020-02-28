بعد حصوله عليها.. “السومة” يكشف أسباب تقديمه على الإقامة المميزة

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كشف الاعب عمر السومة عن الأسباب التي دعته إلى التقديم على الإقامة المميزة

وقال السومة إنه قدم للمملكة بصفته لاعباً محترفاً لكنه أحبها وتعايش معها وصار أهله كلهم موجودين فيها

وأضاف أنه انتهز فرصة إطلاق الإقامة المميزة وتقدم للحصول عليها ولم يستغرق الأمر سوى شهر ونصف الشهر حتى وصلته البطاقة

وأفاد بأن من الأسباب التي دفعته للتقديم على الإقامة المميزة علاقاته التي بناها في المملكة خصوصاً في مدينة جدة واستقرار جميع أفراد عائلته فيها. وفق أخبار 24

وأكد السومة أنه يرى أن المملكة مقبلة على مستقبل مشرق ويطمح للاستقرار فيها هو وأولاده