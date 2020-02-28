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بعد حصوله عليها.. “السومة” يكشف أسباب تقديمه على الإقامة المميزة

بعد حصوله عليها.. “السومة” يكشف أسباب تقديمه على الإقامة المميزة
http://almnatiq.net/?p=837245
المناطق_الرياض

كشف الاعب عمر السومة عن الأسباب التي دعته إلى التقديم على الإقامة المميزة

وقال السومة إنه قدم للمملكة بصفته لاعباً محترفاً لكنه أحبها وتعايش معها وصار أهله كلهم موجودين فيها

وأضاف أنه انتهز فرصة إطلاق الإقامة المميزة وتقدم للحصول عليها ولم يستغرق الأمر سوى شهر ونصف الشهر حتى وصلته البطاقة

وأفاد بأن من الأسباب التي دفعته للتقديم على الإقامة المميزة علاقاته التي بناها في المملكة خصوصاً في مدينة جدة واستقرار جميع أفراد عائلته فيها. وفق أخبار 24

وأكد السومة أنه يرى أن المملكة مقبلة على مستقبل مشرق ويطمح للاستقرار فيها هو وأولاده

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