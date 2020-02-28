44 وفاة اضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد

44 وفاة اضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى

طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى

أبرز المواد
العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً

العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً

أبرز المواد
امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

أبرز المواد

44 وفاة اضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد

44 وفاة اضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=837247
المناطق_الرياض

سجلت الصين الجمعة 44 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن 327 إصابة جديدة بالفيروس وهو أدنى رقم يومي لحالات العدوى الجديدة منذ أكثر من شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي ترتفع بالتالي الى 2788.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أن فيروس كورونا المستجد بلغ “نقطة حاسمة” عالمياً وحضّ الدول التي طالها الوباء على “التحرك سريعاً” لاحتوائه.

وقال للصحافيين في جنيف “نحن عند نقطة حاسمة”.

وأضاف أن “ما يحصل في بقية العالم هو الآن مصدر قلقنا الأكبر”، مشيرا الى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الصين.

روابط ذات صلة

طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى

طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى
العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً

العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً
امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*