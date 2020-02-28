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العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً

العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً
http://almnatiq.net/?p=837248
المناطق_متابعات

عثرت أحد أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على مفقود شعيب الأبيض بمنطقة الحدود الشمالية متوفياً بعد عمليات بحث طويلة.

واستقبل فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغاً   عن شخص مفقود في منطقة قريبة من عرعر في شعيب الأبيض.

وأوضح عضو فريق إنجاد عبد الله المالك بالقول: خرج عبدالمجيد -رحمه الله- مع اثنين من زملائه لمنطقة شعيب الابيض وتعطلت بهم السيارة، وبعد محاولات إخراجها ترجلوا جميعًا منها، فسلك زملاؤه طريقًا وسلك عبد المجيد طريقًا آخر.

بعدها وجد زملاؤه من ينقذهم واتجهوا بصحبته إلى المركبة فلم يجدوا صاحبهم، وبعد إخراج المركبة بحثوا عنه يومًا كاملًا دون جدوى، وفي اليوم التالي اتجهوا إلى أقرب منطقة يوجد بها إرسال جوال فأبلغوا ذويه وفريق إنجاد بما حدث.

وبعد أخذ كامل الاستعدادات وبشكل عاجل قام فريق إنجاد بالبحث عنه بعدد من المركبات المجهزة في ظل الظروف المناخية الصعبة وقد استمر البحث حتى الساعة التاسعة صباحًا.

بعدها تمكن أعضاء الفريق من تحديد آخر مكان شوهد فيه المفقود بناءً على كلام أحد الرعاة في المنطقة الذي ذكر أنه شاهد رجلًا يمشي على قدميه شرق (عزبته) واستنادًا على ذلك توجه أعضاء الفريق للبحث في المنطقة المذكورة ولكن دون جدوى.

وبعد استنئناف البحث مجددًا وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا تمكن عضو الفريق محمد عايد العنزي من العثور على المفقود وقد فارق الحياة (رحمه الله).

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