نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

أكدت نيوزيلندا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) .

وقال وزير الصحة في نيوزيلندا ديفيد كلارك في بيان إن المريض، في الستينيات من العمر، وصل إلى نيوزيلندا قادما من إيران يوم الأربعاء ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى أوكلاند.

وأعلن كلارك عن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا تتضمن فرض قيود مؤقته على السفر من إيران، وقرار بعدم السماح بأي إعفاءات للطلبة القادمين من الصين بدخول البلاد ، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة الصحية في المطارات الدولية.