احدث الأخبار

نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران
أبرز المواد
 الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف العمرة بسبب كورونا
أبرز المواد
 الأهلي يتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. “الجوازات: لن يسمح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة في هذه الحالة
أبرز المواد
 بعد حصوله عليها.. “السومة” يكشف أسباب تقديمه على الإقامة المميزة
أبرز المواد
 44 وفاة اضافية في الصين جراء فيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى
أبرز المواد
 العثور على مفقود شعيب الأبيض متوفياً
أبرز المواد
 امرأة تُنجب 4 توائم بعد عقم 5 سنوات بالطائف
أبرز المواد
 4 مشروبات تناولها مع الدواء يتسبب في ارتفاع ضغط الدم والغثيان
أبرز المواد
 أول امرأة تقود القاذفات الاستراتيجية في روسيا
أبرز المواد
 نيجيريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. وهي الأولى في إفريقيا
أبرز المواد
نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

أبرز المواد
الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف العمرة بسبب كورونا

الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف العمرة بسبب كورونا

أبرز المواد
الأهلي يتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش

الأهلي يتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش

أبرز المواد
بسبب كورونا.. “الجوازات: لن يسمح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة في هذه الحالة

بسبب كورونا.. “الجوازات: لن يسمح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة في هذه الحالة

أبرز المواد

نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران
http://almnatiq.net/?p=837255

أكدت نيوزيلندا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) .
وقال وزير الصحة في نيوزيلندا ديفيد كلارك في بيان إن المريض، في الستينيات من العمر، وصل إلى نيوزيلندا قادما من إيران يوم الأربعاء ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى أوكلاند.
وأعلن كلارك عن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا تتضمن فرض قيود مؤقته على السفر من إيران، وقرار بعدم السماح بأي إعفاءات للطلبة القادمين من الصين بدخول البلاد ، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة الصحية في المطارات الدولية.

روابط ذات صلة

الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف العمرة بسبب كورونا

الأزهر يشيد بقرار السعودية وقف العمرة بسبب كورونا
الأهلي يتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش

الأهلي يتعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش
بسبب كورونا.. “الجوازات: لن يسمح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة في هذه الحالة

بسبب كورونا.. “الجوازات: لن يسمح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة في هذه الحالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*