نجاح فرضية إخلاء في مدينة الملك سعود الطبية

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نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بالإدارة التنفيذية المشاركة للشؤون الهندسية في تنفيذ فرضية إخلاء بالبرج الطبي الثاني “النساء والولادة والأطفال”، في مدة خمس دقائق و 16 ثانية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك للشؤون الهندسية م. مروان السعيد، أنه الإخلاء لنقطة التجمع من البرج الطبي الثاني تم بنجاح، إضافة إلى فرز المصابين إفتراضيًا والبالغ عددهم 9 ونقلهم جميعًا للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وأشار م.السعيد إلى أن الفرضية تأتي ضمن خطة تنفذ على مدار العام لجميع مباني وأقسام المدينة الطبية، ثم حصر أبرز الملاحظات وطرق معالجتها؛ مؤكداً على أهمية وسائل السلامة ودورها في الحد من الإصابات الناجمة عن الكوارث؛ موجّهاً شكره للدفاع المدني ودورهم الفعال في إنجاح الفرضية، وللإدارة التنفيذية للتشغيل على دعمها الدائم، وللإدارة الطبية ولإدارة التمريض ولكافة القطاعات والإدارات على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح التجربة .