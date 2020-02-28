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بعد يومين من اختفائه.. العثور على أشلاء موظف بحديقة حيوانات
http://almnatiq.net/?p=837286
المناطق - الرياض

عثر على أشلاء مراهق يعمل في حديقة حيوانات بلاهور الباكستانية الأربعاء، في حظيرة للأسود وفق ما قالت إدارة الحديقة.

وأوضح شودري شفقات مدير الحديقة المساعد لفرانس برس: “عثرنا على ملابسه في حظيرة الأسود ومن ثم على جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوانات”.

وكان الشاب محمد بلال (18 عاما) يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة، وقد أبلغ والداه الإدارة الاثنين باختفاء نجلهما.

وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء تواجد بلال داخل حظيرة الأسود موضحا أن تحقيقا فتح في القضية، ومشيرا إلى أنه “يوجد سياج أمني لإبقاء الحيوانات داخل الحظيرة”.

وأضاف: “يأتي الزوار بالسيارات طوال الوقت ولم يسبق لنا أن واجهنا حادثا كهذا”.

وذكر شقلين شاه من شرطة المنطقة أن المحققين يطلعون على ما صورته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات ما حصل للشاب.

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