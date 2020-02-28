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الإصابة الأولى.. “كورونا” يدخل هولندا

الإصابة الأولى.. “كورونا” يدخل هولندا
http://almnatiq.net/?p=837289

رغم التدابير الوقائية التي يتخذها عدد كبير من دول العالم لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، فإن المرض يطرق أبواب بلدان جديدة بعد نحو 3 أشهر من ظهوره.

فقد أعلنت هولندا تسجيل أول إصابة بالفيروس، الخميس، بعد ثبوت حالة لدى مريض كان قد سافر إلى شمال إيطاليا، أكثر المناطق التي انتشر فيها الفيروس في أوروبا.

وقال وفق المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، إنه جرى فحص جميع الأشخاص الذين كانوا “على اتصال وثيق” مع المصاب، فيما وضع الأخير في الحجر الصحي.

ونصح المعهد الجميع في البلاد بالحذر، لتجنب مزيد من الإصابات.

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