تركيا تطلب حظرا جويا فوق إدلب.. وروسيا تهدد

تركيا تطلب حظرا جويا فوق إدلب.. وروسيا تهدد

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تركيا تطلب حظرا جويا فوق إدلب.. وروسيا تهدد

تركيا تطلب حظرا جويا فوق إدلب.. وروسيا تهدد
http://almnatiq.net/?p=837298
المناطق - الرياض

دعت تركيا، الجمعة، المجتمع الدولي، إلى إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سوريا لمنع طائرات الجيش السوري وحليفته روسيا من شن ضربات، في وقت وجهت روسيا تهديدا ضمنيا لأنقرة في حال شنت عملية عسكرية بعد انتهاء مهلة الرئيس، رجب طيب أردوغان لدمشق.

وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون إن “المجموعة الدولية يجب أن تتخذ اجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي” في منطقة إدلب حيث قتل أكثر من 30 جنديا تركيا الخميس في قصف نسب إلى الجيش السوري، وفق “فرانس برس”.

وكانت تركيا أقرت بمقتل 33 من جنودها من جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.

وحمّلت أنقرة دمشق مسؤولية الهجوم، وقالت إنها بدأت في شن هجوم على جيش النظام السوري، ردا على ذلك.

ومع هذا الهجوم، يرتفع قتلى الجيش التركي في إدلب إلى 54 على الأقل في شهر فبراير وحده.

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