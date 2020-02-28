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سبق عالمي لوزارة “البيئة”.. تطوير سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي
http://almnatiq.net/?p=837309
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيلها براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection; ATCC) لخلايا جنينية برقم PTA-125751، وذلك في سبق علمي عالمي.
وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة، طوروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــFOH-SA .

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