الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة دقيقة

الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة دقيقة

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الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة دقيقة

الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة دقيقة
http://almnatiq.net/?p=837312
المناطق - الرياض

أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي ، استهدف مقراً تابعاً للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.
فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم ، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.

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