كوريا الجنوبية تسجل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المناطق - الرياض

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2337 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات بعدما أكدت المراكز 256 إصابة في وقت سابق من اليوم وهذا أعلى معدل زيادة يومي منذ أن رصدت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة في 20 يناير الماضي.