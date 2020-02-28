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وزير الإعلام المكلف يصارح قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات: الأداء غير مرض

وزير الإعلام المكلف يصارح قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات: الأداء غير مرض
http://almnatiq.net/?p=837323
المناطق - واس

صارح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، بأن الأداء غير مرض تماماً، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته.
جاء ذلك خلال أول يومي عمل بعد تكليفه وزيراً للإعلام، وعقده اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات، حيث استمع القصبي فيها إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها “هيئة الإذاعة والتلفزيون” و “هيئة الإعلام المرئي والمسموع” و “وكالة الأنباء السعودية”.
وقال معالي وزير الإعلام المكلف: نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كافة الأصعدة إقليمياً ودولياً، ولابد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية ترضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثاً بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك.

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