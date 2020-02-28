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لجنة متابعة كورونا الجديد COVID-19 تعقد اجتماعها التاسع

لجنة متابعة كورونا الجديد COVID-19 تعقد اجتماعها التاسع
http://almnatiq.net/?p=837331
المناطق - واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا “اجتماعها التاسع ” صباح اليوم الجمعة برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والتي تضم في عضويتها ممثلين من وزارات “الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم”, وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة، كما اطلعت اللجنة على الوضع العالمي واتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من وفادة فيروس كورونا، كما قررت اللجنة عقد مؤتمر صحفي يوم بعد غد الأحد لمتحدثي عدد من الجهات المعنية لإلقاء الضوء على المستجدات والإجابة عن أسئلة الصحفيين.
وتتولى اللجنة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني, وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية.
وتقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة وزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.
كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حاليا في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

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