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رئيس تقويم التعليم : رخصة المعلمين إلزامية وستطبق يوليو المقبل

رئيس تقويم التعليم : رخصة المعلمين إلزامية وستطبق يوليو المقبل
http://almnatiq.net/?p=837337
المناطق - متابعات

أعلن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، أن رخصة المعلمين ستكون إلزامية وستطبق اعتبارًا من يوليو القادم.

وقال “زمان” وفقا لـ سبق : من اجتاز اختبار الكفايات سيمنح الرخصة مباشرة، والهدف ليس إيقاف العلاوة بل التطوير، ومن لم يجتزه سيعطى ثلاث فرص.

وأضاف: نحن مستقلون عن وزارة التعليم وفي بعض الدول الهيئة مندمجمة مع الوزارة ودور الهيئة بناء المعايير ثم تقويم هذه العمليات والمخرجات وفلسفة التقويم تجمع بين التقويم واكتشاف نقاط الضعف ونقاط القوة لتطويرها نحن تجاوزنا مرحلة الكم والاتساع في التعليم وجاءت مرحلة التمحيص والتقويم.

وأردف “زمان”: جميع من اجتازوا اختبارات الكفايات والذين يمثلون ٢٥٪، سيحصلون على الرخصة وحسب سنوات الخبرة، وأمّا الباقون فستتم جدولتهم للاختبار وسيكون الاختبار من مرتين لثلاث مرات بالسنة، واللائحة تلزم المعلمين بأن يحصلوا على الرخصة خلال السنوات الأربع .

وتابع: الإخفاق لن يكون له أثر مباشر حيث ستكون هناك ثلاث فرص، كما أن المعلمين المتميزين جداً من حقهم أن يتمايزوا بين خبير ومتقدم وجديد بالميدان ويسمى ممارسًا، والتمايز مطلوب في هذه المهنة، فهم داخل الفصل معلمون، لكن المميز يمكن أن يكون وكيل مدرسة وهكذا.

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