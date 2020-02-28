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مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور محافظ أبو عريش ويتفقد هيئة المحافظة
http://almnatiq.net/?p=837357
جازان - فضة عطيف

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي بزيارة لمحافظ أبوعريش الأستاذ محمد بن هادي الشمراني .
ورحب الشمراني بالشيخ المالكي ومرافقيه، منوهاً بالدور الفاعل الذي يقوم به فرع الرئاسة العامة بجازان وتفاعله مع كافة المشاركات التي تقوم بالمحافظة .
مبيناً أن هيئة المحافظة تقوم بدورها في توعية المجتمع من خلال المعارض التوعوية التي تهتم بالأمن الفكري وكذلك التحذير من خطر الجرائم المعلوماتية والإبتزاز خاصة المعرض التوعوي ( إدارتك )الذي نفذته الهيئة في المولات والمجمعات التجارية وحضي بافتتاح المحافظ .
وقدم المالكي شكره وتقديره لمحافظ أبو عريش على دعمه لأعمال الهيئة لمواصلة أعمالها على أكمل وجه .
بعد ذلك تفقد فضيلته هيئة المحافظة والتقى برئيس الهيئة وكافة الأعضاء العاملين بها، واطلع على سير العمل والخطط الميدانية وتقارير مشاركتها خلال فعاليات المحافظة .
وأكد المالكي على جميع الأعضاء الميدانيين بالنزول للميدان وبذل المزيد من العمل أثناء الجولات الميدانية .
مبيناً لهم الدور المهم للعضو الميداني وحرصه على توعية المجتمع وتعريفهم بأهمية التلاحم والمواطنة وأن نكون فاعلين بما يخدم بلادنا المباركة، متمنياً لهم التوفيق والسداد .
ورفع فضيلته شكره وتقديره معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على متابعة وحرصه على كافة منسوبي الجهاز بكل ما يخدم هذه البلاد المباركة وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله  .

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