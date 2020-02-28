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د. التويجري : أكثر من 1.1 مليون ريال غرامات على القطاع الصحي الخاص خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=837360
الرياض - شاجع الدوسري

كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، أن “صحة الرياض” ، أصدرت قرارات بتغريم عدد من المنشآت الصحية الخاصة ، بمبالغ وصلت إلى مليون ومئة وعشرون ألف ريال ، وذلك لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، في شهر جمادى الأولى  .
وأكد د. التويجري حرص “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الالتزام على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ورصد أي مخالفات تؤثر سلباً على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين وإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح أوضاعها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة،
وأكد أنه لن يسمح لأي من المنشآت التي صدر قرار اغلاقها بالعمل مرة أخرى قبل التأكد من إزالة المخالفات.
ونوه أن “صحة الرياض” حرصت على رصد كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها حول وجود مخالفات في منشآت القطاع الخاص الصحي بما في ذلك ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وتشكيل لجان تحقيق وإعلان النتائج بكل شفافية داعية المواطنين إلى المبادرة للإبلاغ عن أي مخالفات تهدد صحة المرضى والمراجعين بهذه المنشآت.
الجدير بالذكر أن إدارة الالتزام بصحة الرياض تقوم بمتابعة تطبيق الانظمة والتعليمات من خلال الجولات الميدانية والحملات المجدولة، وفي سياق ذلك سوف تكون هناك شاشات تعنى بالتقييم الذاتي، حيث تقوم المؤسسة الصحية بمراقبة ذاتها وفق المعايير والمتطلبات النظامية وصولا لتقديم خدمة طبية مميزة وآمنة.

وتتجه صحة الرياض نحو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي سعيا في اتجاه زيادة مساهمته بالإنفاق على الرعاية الصحية بحلول 2020 .

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