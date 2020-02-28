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لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم تعقد اجتماعها الأول بتعليم صبيا

لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم تعقد اجتماعها الأول بتعليم صبيا
http://almnatiq.net/?p=837363
صبيا - فضة عطيف

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي الهجري القادم ٤١- ١٤٤٢ اجتماعها الأول بتعليم صبيا برئاسة مدير التعليم ضيف الله الحازمي، وحضور 39 عضوا في لجنة الاستعداد من مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية للبنين والبنات، ومدراء مكاتب التعليم ومساعديهم، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ذات العلاقة، وأمين إدارة التعليم محمد محرق، ومنسق لجنة الاستعداد إبراهيم شافعي.

واستعرض المجتمعون تقريرا إحصائيا عن لجنة الاستعداد للعام الهجري ٤٠- ١٤٤١ فيما يخص عدد الأعضاء ونسب الحضور، والمحاور المطروحة وعدد التوصيات، ونسبة تنفيذ التوصيات واللجان الفرعية، وعدد الاجتماعات الفرعية ونسبة الإنجاز على مستوى الوزارة.

وأكد “الحازمي” على أهمية الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة لأعضاء اللجنة من المساعدين، ومديري الإدارات والأقسام، ومشرفي أمانة التعليم فيما يخص متابعة خطط الأقسام، وتقديم تقارير دورية، وتدقيق وتحديث البيانات، وحضور كافة الاجتماعات الخاصة بلجنة الاستعداد، وجدولة الاجتماعات وكتابة التقارير.

وخرج الاجتماع الأول للجنة الاستعداد بعدد من التوصيات منها، اعتماد أعضاء اللجنة مركزيا وفي إدارات التعليم، واستعراض مهام اللجنة للأعضاء وترشيح منسق من كل قسم ومكتب تعليم، واعتماد نموذج برفع احتياجات المكاتب والأقسام، وتزمين لقاءات لجنة الاستعداد، واعتماد القاعة الصوتية للمشاركة في الاجتماعات.

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