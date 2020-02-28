احدث الأخبار

لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين
أبرز المواد
 سببان وراء ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا في إيران
أبرز المواد
 دبلوماسي نمساوي بالحجر الصحي بعد إصابته بكورونا في إيران
أبرز المواد
 بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة العمل الدولية للحدائق والطرق النموذجية
أبرز المواد
 شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكبوا (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة
أبرز المواد
 لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم تعقد اجتماعها الأول بتعليم صبيا
منطقة جازان
 د. التويجري : أكثر من 1.1 مليون ريال غرامات على القطاع الصحي الخاص خلال شهر
منطقة الرياض
 مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور محافظ أبو عريش ويتفقد هيئة المحافظة
منطقة جازان
 الرميان لـ “بلومبرغ”: أرامكو قد تطرح حصة جديدة للاكتتاب
أبرز المواد
 “إتمام” يعلن اعتماد 14 مخططا خلال شهر يناير
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد النبوي : من واجبات الإيمان حفظ اللسان إلا من الخير
أبرز المواد
لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

أبرز المواد
سببان وراء ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا في إيران

سببان وراء ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا في إيران

أبرز المواد
دبلوماسي نمساوي بالحجر الصحي بعد إصابته بكورونا في إيران

دبلوماسي نمساوي بالحجر الصحي بعد إصابته بكورونا في إيران

أبرز المواد
بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات

بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات

أبرز المواد

لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين
http://almnatiq.net/?p=837385
المناطق - متابعات

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية ‫كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس ‫كورونا. وأشارت السفارة في حسابها عبر “تويتر”، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير .

 

روابط ذات صلة

سببان وراء ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا في إيران

سببان وراء ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا في إيران
دبلوماسي نمساوي بالحجر الصحي بعد إصابته بكورونا في إيران

دبلوماسي نمساوي بالحجر الصحي بعد إصابته بكورونا في إيران
بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات

بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*