لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس كورونا. وأشارت السفارة في حسابها عبر “تويتر”، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير .
بناءً على التوجيهات، وجّه سعادة السفير بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية #كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فايروس #كوفيد١٩ بها. وسيصلون -سالمين بإذن الله- يوم غد السبت إلى المملكة وعددهم (٧) أشخاص وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.
— السفارة في سيئول (@KSAembassyKorea) February 28, 2020
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