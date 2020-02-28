لانتشار فيروس ‫كورونا .. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين

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وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية ‫كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس ‫كورونا. وأشارت السفارة في حسابها عبر “تويتر”، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير .