وزارة الداخلية تطلق مبادرة تحدي أبشر

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أطلقت وزارة الداخلية مبادرة تحدي أبشر لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من فئات المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة .

وتعد مبادرة تحدي أبشر إحدى مخرجات واحة حي أبشر الهادفة لتوظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة ، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية .

وقال المشرف على تحدي أبشر المقدم الدكتور مهندس سعود بن نجر العتيبي : إن مبادرة تحدي أبشر تأتي تحت مظلة الإبداع والابتكار على محورين رئيسين هما :

– المحور الأول: الإبداع في تطوير خدمة قائمة الابداع في التطوير على خدمة إلكترونية قائمة سواء أكانت على منصة أبشر أو خارجها من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، ويشمل ذلك الخدمات الميدانية لتسهم في تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية (الإلكترونية والميدانية) مثل خدمة الاعتراض على المخالفات على منصة أبشر و خدمات تطويرية لعمل رجال الأمن في الميدان.

– المحور الثاني: الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية سواء أكانت تقدم حاليا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها العملاء (أفراد، أعمال، حكومة) ولا تقدم حاليا بأي شكل من الأشكال؛ وذلك للإسهام في تسهيل الحصول على خدمات الوزارة وتعزيز أداء منسوبيها لتقديم خدمات عالية الجودة وتوفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.

وأضاف العتيبي أن في كل محور سيكون هناك 3 فائزين وتمنح لهم الجوائز على النحو التالي:

– الفائز الأول: 100 ألف ريال

– الفائز الثاني: 50 ألف ريال

– الفائز الثالث: 20 ألف ريال

كما سيحصل الفائزون على فرصة الانضمام الى واحة حي أبشر واشتراك مجاني مدته ثلاث سنوات في المنصة الوطنية لأنترنت الأشياء مع دورة تدريبية متخصصة مدتها 6 أشهر للحصول على شهادة احترافية.

وأفاد أن مراحل البرنامج الأربع تتضمن ما يلي :

أولا :مرحلة التسجيل : حيث بدأ التسجيل بموقع تحدي أبشر ، في 24 جمادى الاخرة 1441 الموافق 18 فبراير2020 من أجل السماح للمشاركين بتكوين فرق تحدٍ للمشاركة و تقديم أفكارهم، و ينتهي التسجيل يوم 10 رجب 1441 الموافق 5 مارس 2020

ثانيا : مرحلة الترشيح : وهي بداية اختيار الفرق المرشحة ليوم التحدي سوف يكون خلال الفترة من 11 إلى 21 رجب 1441 الموافق من 6 الى 16 مارس 2020 .

ثالثا : مرحلة التهيئة : وخلالها سيتم طلب حضور المرشحين لفترة تأهيل لمساعدتهم في تنفيذ الافكار وتوفير الادوات وما يحتاجون إليه في تنفيذ افكارهم يوم الحدث ، وسوف تبدأ هذه المرحلة من 25 رجب 1441 الموافق 20 مارس 2020 وستمر حتى 4 شعبان 1441 الموافق 28 مارس 2020.

رابعا : مرحلة التحدي : وفيها يحضر المرشحون ليوم التحدي من الصباح الباكر للبدء في تنفيذ أفكارهم من أجل تقييمها أمام لجنة تحكيم في نهاية يوم الحدث 11 شعبان 1441 الموافق 4 أبريل 2020.

وبين العتيبي أن معايير التحكيم تتضمن التالي :

– أن تكون الفكرة ذات صلة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية.

– أن يكون المقترح قابلاً للاستخدام.

– إمكانية تطبيق المقترح.

– أن يكون المقترح مرغوبا ومفيدا.

– الإبداع والابتكار في الفكرة.

وأفاد المشرف على تحدي أبشر أن الإحصائيات بينت أن عدد المتقدمين حتى يوم أمس الأول قد بلغ 3317 متقدما بينهم 2624 من الذكور ، و 693 من الإناث ، بينما كانت أكثر الفائت العمرية تسجيلاً من بين ( 25-34 ) سنة، وبلغ عددهم 1372 متقدماً، فيما ما جاء من سن ( 35-44 ) سنة ثاني الإحصائيات تقدماً بعدد 823 ، بينما حل في المركز الثالث من بلغت أعمارهم بين ( 18-24 ) سنة ، بعدد 772 ، ويحمل أكثر المتقدمين مستوى تعليميا ، ( البكالوريوس 1560 ) والثانوي 1017 و الدبلوم 396 ، وسجلت الرياض أعلى نسبة في التقديم بين المناطق ، حيث بلغ عددهم 1193 ، ثم جدة 352 ثم مكة المكرمة 169 ، كما أن نسبة التسجيل من الدول قد بلغت الآتي : السعودية 2609 ، ومصر 155 واليمن 119 وباكستان 91 والهند 79 وسوريا 41 والأردن 25 وفلسطين 23 والجزائر 5 ولبنان 4 ومن العراق 1 ، كما بلغ عدد الجنسيات المتقدمة للمسابقة أكثر من 40 جنسية ، و عدد الأفكار 955 فكرة .