الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الأحد القادم تحت شعار ” السلامة أولاً”

الدمام - فهد المريخي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الاحد القادم ١٤٤١/٧/٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/١م ، حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان ” السلامة أولاً ”، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مركز معارض الظهران الدولي ” إكسبو ” والذي يستمر لمدة سبعة أيام .

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبومارقة أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أكملت استعدادها للاحتفال باليوم العالمي، معبرا عن سعادته وجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للحفل الذي سيقام بهذه المناسبة ، وكذلك افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة و حيث بدأت الاستعدادات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بخطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية، وذلك لإيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع من خلال إقامة عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة وتنفيذ الزيارات وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار ان الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجالات السلامة والاطفاء في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.

ويذكر أنه سوف يشارك بالمعرض اكثر من ٣٠ جهة حكومية وخاصة حيث سوف يشارك من القطاع الخاص عدد من الشركات فيما يخص السلامة والإطفاء كشركة ارامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الغاز والتصنيع الاهلية وكذلك عدد من الجهات الحكومية كإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول وقيادة المنطقة وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية وقيادة حرس الحدود وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الدواء والغذاء وأمن الطرق .

وسوف يستقبل المعرض الخاص بالدفاع المدني زواره بشكل يومي ويشمل ركن للتعليم على استخدام مشبه طفاية الحريق وكذلك ركن لتجربة الأبطال يتم من خلالها تجربة استخدام المعدات الخاصة من لباس ومعدات أخرى ليعيش الزائر حياة رجل الدفاع المدني أثناء مباشرة الحوادث بالإضافة لعدد من الأركان لتحقيق السلامة اولا في المنزل والمدرسة ومعرض للأليات ومعدات الدفاع المدني في معرض خارجي مخصص لها.