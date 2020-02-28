ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 19 حالة

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد في بريطانيا إلى 19 حالة بعد تأكيد وزارة الصحة اليوم ثلاث حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اثنين من المصابين في إنجلترا أُصيبا بالفيروس أثناء زيارة إلى إيران، فيما انتقلت العدوى للمواطن الثالث أثناء إقامته في شمال إيطاليا قبل عودته إلى مدينة سوانسي في مقاطعة ويلز.