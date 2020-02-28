كورونا قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار 30 عاما

المناطق - وكالات

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول قد لا يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال إلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الجمعة تقريرا ذكرت فيه أن ليفربول لا يضمن تتويجه بلقب “البريميرليغ” بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد لوائح في إنجلترا تتحدث عن حسم اللقب في حال حدوث هذا السيناريو بإيقاف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في حال عدم اكتمال المباريات الـ38 الكاملة “للبريميرليغ”وبالتالي عدم هبوط الأندية الثلاثة صاحبة المراكز الأخيرة عند توقف المسابقة.

وفي حال قررت رابطة الدوري الممتاز إيقاف “البريميرليغ” بعد نصيحة من الحكومة البريطانية فقد لا يتوج ليفربول باللقب الذي طال انتظاره ويغيب عن خزائنه منذ عام 1990، ويتوقع حينها إجراء “محادثات أزمة” لتحديد ما إذا كانت الجولات السابقة كافية لتحديد البطل والأندية الهابطة.

ويتصدر فريق النجم المصري محمد صلاح وزملاؤه الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، قبل 11 جولة من نهاية المسابقة.

وفاز ليفربول بـ26 مباراة في الدوري حتى الآن في موسم قياسي لم يخسر خلاله أي مباراة وتعادل مرة واحدة مع مانشستر يونايتد في معقله “أولد ترافورد”.

ويكفي “الريدز” الفوز في 4 مباريات من أصل 11 ليضمن رسميا تتويجه بلقب الدوري بغض النظر عن نتائج باقي الفرق.