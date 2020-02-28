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كورونا.. البحرين تسجل إصابتين جديدتين وصلتا من إيران إحداهما “سعودية”

كورونا.. البحرين تسجل إصابتين جديدتين وصلتا من إيران إحداهما “سعودية”
http://almnatiq.net/?p=837410
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما لدى مواطنة بحرينية، والثانية لدى سعودية كانتا قد وصلتا من إيران جوّا.

وأضافت الوزارة أن الحالتين نقلتا إلى أحد المراكز الخاصة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المخبرية إصابتهما بالفيروس.

ولفتت إلى أن جميع الحالات الـ38 في وضع مستقر، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأكدت أن 2292 شخصا عادوا من إيران خلال شهر فبراير الجاري، وأن نسبة قليلة منهم تعرضوا للفيروس، وجرى فحصهم جميعا كخطوة احترازية.

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