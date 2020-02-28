وكيل إمارة منطقة تبوك يدشن الأحد فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

المناطق- تبوك - علي العميري:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك يدشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني بعد غدٍ الاحد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” السلامة أولاً ” وذلك بمجمع بارك مول التجاري بمشاركة أكثر من 26 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بالمنطقة.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني في تصريح له بهذه المناسبة أن الإحتفال الذي يستمر على مدى خمسة أيام سيشتمل على إقامة العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والترفيهية والتثقيفية التي يأتي من أهمها معرض خارجي للآليات والمعدات الخاصة بالدفاع المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة وآخر داخلي للتوعية والتثقيف وإيقامة المحاضرات والندوات التي ستقام طوال أيام المعرض من بعد صلاة العصر إلى ماقبل صلاة العشاء على مسرح المعرض إضافة إلى المسابقات التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع وتهم كافة أطيافه .

وأضاف ان شعار هذا العام يأتي ليتوافق مع اهتمامات وتطلعات حكومتنا الرشيدة في شتى المجالات التي من شأنها رفع درجة الوعي بالسلامة ودرء المخاطر بشتى أنواعها مشيراً

إلى أن معرض الدفاع المدني بكافة الجهات المشاركة يهدف هذا العام كما في كل عام للإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات الوطن المستقبلية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الأصعدة كافة ومنها الصعيد الأمني والسعي لحماية الوطن وأمان المواطن .

وأكد اللواء ” الشهراني” في الختام على أهمية مثل هذه المعارض التوعية في تثقيف المواطنين والمقيمين بمتطلبات السلامة وتعزيز الحماية المدنية .