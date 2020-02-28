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الأمير الدكتور منصور بن متعب يصل القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة “مبارك”

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وكيل إمارة منطقة تبوك يدشن الأحد فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

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الأمير الدكتور منصور بن متعب يصل القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة “مبارك”

الأمير الدكتور منصور بن متعب يصل القاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة “مبارك”
http://almnatiq.net/?p=837417
المناطق - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مساء اليوم العاصمة المصرية القاهرة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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