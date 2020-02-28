الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة أبها

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الأخيرة مساء اليوم الجمعة والذي أقيم على ملعب عبدالله الدبل بالدمام استعداداً لاستضافة أبها يوم غدٍ السبت.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد تركز على الجانب الفني فبعد الإحماء أجرى اللاعبون تدريب التمريرات القصيرة عبر 3 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين حيث طبقت المجموعة الأولى عدداً من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة على منتصف الملعب.

يذكر بأن الفريق الاتفاقي يستعد لمواجهة نظيره فريق أبها عند الساعة 6:20 مساء يوم غدٍ السبت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات “جولة شباب العشرين” لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.